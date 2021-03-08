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Новое фото «исхудавшей» Пугачевой удивило поклонников 

Диана Товсепова 6 часов назад
Новое фото «исхудавшей» Пугачевой удивило россиян
Фото: Соцсети
71-летняя Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным и воспитывает двоих детей, Гарри и Лизу.
В Instagram-аккаунте Аллы Борисовны не так часто появляются новые публикации, зато почти всегда вызывают шумные обсуждения поклонников.
На этот раз фото примадонны опубликовал ее супруг Максим Галкин. Селфи звезды российской эстрады удивило многих.
@maxgalkinru
Реакция пользователей Сети была неоднозначной. Кто-то посчитал, что Пугачева "исхудала и совсем на себя не похожа", а другие решили, что примадонна выглядит свежо и молодо.

«Алла Борисовна на себя уже не похожа, а мы знаем ту из прошлого», «Неудачное фото!», «Максим, для чего так фотошопить любимую да еще и в канун женского праздника. Вы же адекватный молодой человек», «Сама на себя не похожа», «Я большая поклонница таланта АБ, но это фото не очень, если честно», «Это кто?», — написали под фото подписчики.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Пугачевой.
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Звёзды , Алексей Глызин , Максим Галкин , Алла Пугачева
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