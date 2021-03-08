«Мне было стыдно»: Меган Маркл хотела совершить самоубийство

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл сделала несколько признаний в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В частности, актриса призналась, что ранее думала о самоубийстве. Такие мысли появились у нее до того, как пара решила отказаться от титулов и королевских обязанностей.

Она рассказала, что "просто не хотела больше жить".

"Мне было стыдно, и стыдно признаваться [принцу] Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль", — рассказала она.

Интересно, что перед выходом этого интервью в британских СМИ появилось несколько негативных статей о Меган и Гарри. Издание

The Times обвинило девушку в том, что в 2018 году она носила сережки, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Дело в том, что произошло это вскоре после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, в причастности к которому подозревают того самого Мухаммеда.