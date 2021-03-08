«Мне было стыдно»: Меган Маркл хотела совершить самоубийство

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл сделала несколько признаний в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В частности, актриса призналась, что ранее думала о самоубийстве. Такие мысли появились у нее до того, как пара решила отказаться от титулов и королевских обязанностей.
Она рассказала, что "просто не хотела больше жить".
"Мне было стыдно, и стыдно признаваться [принцу] Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль", — рассказала она.
Интересно, что перед выходом этого интервью в британских СМИ появилось несколько негативных статей о Меган и Гарри. Издание
The Times обвинило девушку в том, что в 2018 году она носила сережки, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Дело в том, что произошло это вскоре после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, в причастности к которому подозревают того самого Мухаммеда.
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл с 1 апреля 2020 года перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Им пришлось отказаться от госфинансирования, обращения «Ваше королевское высочество» и торговой марки Sussex Royal, чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательством. Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи им после заключения договора с видеосервисом Netflix.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что имя Меган Маркл исключили из свидетельства о рождении сына.