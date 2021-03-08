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На слуху: Бледанс впервые купила квартиру 

Катерина Саломе 3 часа назад
На слуху: Бледанс впервые купила квартиру
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Тимати рассказал о кольце, которое подарит победительнице «Холостяка»

Премьера нового сезона «Холостяка» состоится 14 марта. Несмотря на это, зрители уже узнали много подробностей о шоу. Накануне издание «СтарХит» представил отрывок последней
серии шоу.
На видео Тимати рассказывает о купленном для избранницы кольце, отметив, что за время проект он успел по-настоящему влюбиться. Украшение сделано из белого золота с одним крупным и россыпью мелких бриллиантов и стоит около $300 тысяч (22 миллиона рублей).
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Новое фото «исхудавшей» Пугачевой удивило поклонников

Соцсети
71-летняя Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным и воспитывает двоих детей, Гарри и Лизу.
В Instagram-аккаунте Аллы Борисовны не так часто появляются новые публикации, зато почти всегда вызывают шумные обсуждения поклонников.
На этот раз фото примадонны опубликовал ее супруг Максим Галкин. Селфи звезды российской эстрады удивило многих.
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«У меня душа кричит»: подруга Фриске умоляет Шепелева помириться с ее родителями

После смерти певицы Жанны Фриске ее родители так и не видели внука Платона. Все дело в том, что экс-супруг артистки Дмитрий Шепелев не позволяет контактировать родственникам погибшей жены с наследником.
Как не пытались близкие Жанны все эти годы — переубедить Дмитрия так и не удалось. Телеведущий уверен, что сыну не стоит знать родственников по линии мамы. Подруга Жанны Фриске, певица Наталья Власова, известная благодаря своему хиту «Я у твоих ног», призналась, что ее очень расстраивает вся эту ситуация.
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Меган Маркл хотела совершить самоубийство

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл сделала несколько признаний в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В частности, актриса призналась, что ранее думала о самоубийстве. Такие мысли появились у нее до того, как пара решила отказаться от титулов и королевских обязанностей.
Она рассказала, что «просто не хотела больше жить».

«Мне было стыдно, и стыдно признаваться [принцу] Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль»,

— рассказала она.
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«Мне стыдно, что я взяла ипотеку»: Бледанс впервые купила квартиру

Кадр из передачи "Звезды сошлись"
Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что очень долго решалась и впервые купила свою квартиру в Москве. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«К своему цветущему возрасту у меня не было собственной квартиры. Так получилось, что мой бывший муж не хотел жить в России, поэтому мы всегда снимали жилье»,

— рассказала Бледанс.
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Видео дня. Как быстро убрать синяки
Женский форум
Звёзды , Наталья Власова , Тимати , Эвелина Бледанс , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit , НТВ
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