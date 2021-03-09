Ани Лорак появилась на публике вместе с бывшим мужем

В первые дни марта Филипп Киркоров представил в свете свою новую подопечную — певицу из Молдовы Наталью Гордиенко . Музыкант устроил грандиозную феерию, на которой побывал весь свет отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашенных отметилась и кума Киркорова, певица Ани Лорак — король отечественной эстрады давно дружит со звездой и является крестным отцом ее дочки Софии.

Ани Лорак пришла на шоу не одна. Рядом со звездой и ее 9-летней наследницей был замечен бывший муж певицы и отец девочки, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу . Знаменитости произвели впечатление настоящей семьи, что стало поводом для корреспондентов «Комсомольской правды» отметить — Лорак простила экс-супруга.

Евгения Кириченко / «Комсомольская правда»

Напомним, брак Лорак и турецкого бизнесмена длился 14 лет. Но тучи над союзом сгустились в 2019 году, когда муж певицы был уличен в измене. После этого состоялся громкий развод, а певица тяжело переживала предательство любимого.