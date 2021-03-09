Ещё
Далее:
Читайте также:

Простила и приняла?: Ани Лорак появилась на публике вместе с бывшим мужем 

Teleprogramma.pro и ещё 3 10 часов назад
Ани Лорак появилась на публике вместе с бывшим мужем
Фото: @anilorak
В первые дни марта Филипп Киркоров представил в свете свою новую подопечную — певицу из Молдовы Наталью Гордиенко. Музыкант устроил грандиозную феерию, на которой побывал весь свет отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашенных отметилась и кума Киркорова, певица Ани Лорак — король отечественной эстрады давно дружит со звездой и является крестным отцом ее дочки Софии.
Ани Лорак пришла на шоу не одна. Рядом со звездой и ее 9-летней наследницей был замечен бывший муж певицы и отец девочки, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Знаменитости произвели впечатление настоящей семьи, что стало поводом для корреспондентов «Комсомольской правды» отметить — Лорак простила экс-супруга.
Евгения Кириченко / «Комсомольская правда»
Напомним, брак Лорак и турецкого бизнесмена длился 14 лет. Но тучи над союзом сгустились в 2019 году, когда муж певицы был уличен в измене. После этого состоялся громкий развод, а певица тяжело переживала предательство любимого.
Видео дня. Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Teleprogramma.pro: последние новости
Прикована к инвалидному креслу: что случилось с женой Александра Демидова из «Квартета И» Прикована к инвалидному креслу: что случилось с женой Александра Демидова из «Квартета И» «Мне было с ним хорошо»: Азиза вспомнила, как Киркоров сделал ей предложение 30 лет назад «Мне было с ним хорошо»: Азиза вспомнила, как Киркоров сделал ей предложение 30 лет назад «Говорила, что готова умереть»: экс-жена Сергея Сафронова прокомментировала болезнь иллюзиониста «Говорила, что готова умереть»: экс-жена Сергея Сафронова прокомментировала болезнь иллюзиониста
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Наталья Гордиенко , Мурат Налчаджиоглу , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение