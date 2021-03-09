«Мне было с ним хорошо»: Азиза вспомнила о предложении Киркорова 

Азиза рассказала прессе, что познакомились с Филиппом в 1987 году, когда приехала в Москву на отбор музыкального конкурса в Юрмале. Певец сам подошел к своей коллеге за кулисами и начал восторгаться ею. Тогда он предрек, что она обязательно победит, так и случилось.

После этого случая будущий король российской эстрады стал ухаживать за певицей, дарил ей цветы, привозил подарки из Болгарии. Мужчина даже познакомил коллегу со своей мамой, у него были большие планы на этот роман.

«Мне было с ним хорошо — Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: «Я вас благословляю!»

Однако пожениться артистам было не суждено — певица влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова , печально известного по громкому происшествию с убийством Игоря Талькова . Но даже после той трагедии Филипп продолжал поддерживать Азизу — морально и материально.

«Все артисты отвернулись от меня, — вспоминает певица. — Поддержал только Киркоров. Я потеряла на нервной почве голос, потом пошли отмены концертов. Филипп мне позвонил, спросил: «На что ты живешь?» А когда понял, что я на мели, приехал с большим пакетом. Открываю, а там пачки денег».