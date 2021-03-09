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«Мне было с ним хорошо»: Азиза вспомнила о предложении Киркорова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Мне было с ним хорошо»: Азиза вспомнила о предложении Киркорова
Фото: Teleprogramma.pro
Филипп Киркоров, рассекретивший певицу Азизу на шоу «Маска», был очень расстроен этим обстоятельством. И сама 56-летняя артистка не смогла сдержать слез разочарования. Неприятную ситуацию накалило еще и то, что у двух этих звезд когда-то был роман, который мог закончиться свадьбой.
Азиза рассказала прессе, что познакомились с Филиппом в 1987 году, когда приехала в Москву на отбор музыкального конкурса в Юрмале. Певец сам подошел к своей коллеге за кулисами и начал восторгаться ею. Тогда он предрек, что она обязательно победит, так и случилось.
После этого случая будущий король российской эстрады стал ухаживать за певицей, дарил ей цветы, привозил подарки из Болгарии. Мужчина даже познакомил коллегу со своей мамой, у него были большие планы на этот роман.

«Мне было с ним хорошо — Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: «Я вас благословляю!»

— цитирует Азизу Комсомольская правда.
Однако пожениться артистам было не суждено — певица влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова, печально известного по громкому происшествию с убийством Игоря Талькова. Но даже после той трагедии Филипп продолжал поддерживать Азизу — морально и материально.

«Все артисты отвернулись от меня, — вспоминает певица. — Поддержал только Киркоров. Я потеряла на нервной почве голос, потом пошли отмены концертов. Филипп мне позвонил, спросил: «На что ты живешь?» А когда понял, что я на мели, приехал с большим пакетом. Открываю, а там пачки денег».

Азиза заключила, что если бы не любовь к Малахову, то она вышла бы замуж за Киркорова. После таких признаний становится понятно, почему она плакала во время своего разоблачения в «Маске».
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