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Куда пропали Антон Комолов и Ольга Шелест 

New Magazine 1 час назад
Куда пропали Антон Комолов и Ольга Шелест
Фото: New Magazine
Шелест называла их тандем с Комоловым «идеальными профессиональными отношениями». Встретившись на MTV в 1998-м, они вместе начали вести программу «Бодрое утро» и вскоре завоевали любовь зрителей с помощью юмора и живого общения.
Спустя 10 лет телеведущих объединила другая передача на канале «Звезда» — «Звездный вечер с Антоном Комоловым и Ольгой Шелест». А в 2010-м они вели еще один совместный проект — «Поколение MTV. Мы любим 90-е» на MTV Россия.
Пара также озвучила мультфильм «Ледниковый период 2: Глобальное потепление». Затем они перестали появляться на экранах вместе.
Шелест работала на «России 1», Комолов — в «Вечернем Урганте» и на «Пятнице!». С 2011 года Комолов в паре с Еленой Абитаевой ведет «РАШ-РадиоАктивное Шоу» на «Европе Плюс». Шелест задействована в проекте «Удивительные люди» на «России 1».
Телепаре приписывали роман, однако это осталось слухами. Шелест замужем за клипмейкером Алексеем Тишкиным с 2014 года. Супруги воспитывают двоих дочерей. Комолов же развелся с женой Владой после 23 лет брака. От нее у ведущего есть сын Андрей.
Хотя Шелест и Комолов больше не светятся на телеэкранах вместе, они до сих пор поддерживают приятельские отношения. Ведущие регулярно проводят совместные эфиры в Instagram, где общаются на неформальные темы. Поклонники рады видеть любимый дуэт в одном кадре.
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Звёзды , Ольга Шелест , Антон Комолов , Алексей Тишкин
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