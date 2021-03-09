Как живет дочь Лолиты, у которой подозревают аутизм 

У певицы Лолиты Милявской есть единственная дочь Ева. О девочке известно не так много, так как она редко появляется на публике, а Лолита практически ничего о ней не рассказывает. "Рамблер" собрал все, что известно о Еве Милявской.

Недоношенный ребенок и жизнь в Киеве

Дочь Лолиты родилась в 1999 году, когда певица еще состояла в браке с Алексаднром Цекало. При этом, известный шоумен не является отцом девочки. Как рассказывала сама Лолита, отец Евы погиб в автокатастрофе незадолго до рождения дочери. Певица отмечала, что ее дочь родилась недоношенной и весила один килограмм и 200 граммов.

Девочка жила в Киеве у своих бабушки и дедушки, так как сама певица была занята работой и общественной жизнью. В 2015 году звезда перевезла свою семью в Москву. Лолита старалась не афишировать жизнь своей дочери, но в 2014 году Ева дала свое первое интервью в программе у Андрея Малахова . Она показала свою комнату и рассказала об увлечениях.

После переезда в Москву Ева вышла с Лолитой на подиум. Они представили коллекцию "Бизнес по-русски" бренда YanaStasia на московской неделе моды. С того момента СМИ начали активнее следить за жизнью девочки.

Слухи об аутизме

Долгое время Лолита стояла в одном ряду со звездами, которые воспитывают "особенных" детей, пока не высказалась относительно болезни своей дочери. Певица сообщила, что в детстве у Евы была задержка в развитии, но сейчас с ней все нормально.

@lolitamilyavskaya

По словам Лолиты, диагноз "аутизм" поставил недобросовестный врач.

"Он пришел к маленькому ребенку, который плакал — как выяснилось, болели уши. "Ой, у вашего ребенка отставание". Какое отставание, с чего вдруг? Недоношенность не есть недоразвитие", — рассказывала она.

Кроме того, Лолита обвинила прессу в распространении информации об аутизме. В детстве у Евы были проблемы со зрением из-за недоношенности, поэтому ей пришлось носить очки с толстыми стеклами. Однако Лолите не поверили и некоторые источники утверждают, что у дочери звезды есть аутизм, который тщательно скрывают.

Дочь Лолиты сейчас

В 2018 году Ева Милявская поступила в университет в Варшаву на факультет филологии. Ее звездная мать рассказала, что у Евы есть способности к изучению языков, но на выбор специальности повлияла певица. Она рассказала, что когда-то родители помогли ей выбрать направление, так как в молодости она сама не знала, чего хочет.

@lolitamilyavskaya

При этом Лолита высказывалась о том, что не стала оформлять завещание на единственную дочь. По словам певицы, она боится, что Ева может стать жертвой мошенников. Звезда подчеркнула, что ее дочь обладает мягкой натурой, поэтому не сможет постоять за себя, если это будет необходимо.