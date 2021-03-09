Российские звезды, которые потеряли взрослых детей 

Знаменитости тоже сталкиваются с тяжелыми жизненными испытаниями. Одно из самых страшных событий в жизни любого человека — гибель ребенка. Многие сталкиваются с этим уже в том возрасте, когда их дети должны начинать самостоятельную жизнь. "Рамблер" рассказывает про российских звезд, которые потеряли взрослых детей.

В первом браке у актрисы с Игорем Ливановым родился сын Андрей. Мальчик появился на свет в 1989 году. В детстве мальчик занимался плаванием и иностранными языками, а потом проявил любовь к искусству и даже играл в мюзикле "Норд-Ост". Однако поступать в театральный юноша не стал. Он учился на факультете востоковедения, а потом перешел на факультет лингвистики. Во время учебы в университете Ливанов начал сниматься в кино, но дальше дело не пошло, и в 2015 отчим Сергей Безруков устроил его в Московский Губернский театр. Там он работал до самой гибели. Его нашли в собственной квартире. Предположительно, мужчина ударился головой об ванную, что стало причиной гибели. По одной из версий, ему стало плохо после укола инсулина.

Первенца Дмитрию Певцову родила его однокурсница Лариса Блажко, вместе они прожили в гражданском браке, а после рождения ребенка Певцов ушел из семьи. Мальчик Даниил появился на свет в 1990 году и погиб, когда ему было всего 22 года. Спустя год после рождения сына Блажко уехала в Канаду, но вернулась в Москву. Данила хотел поступить в театральное, но не смог сдать экзамены и устроился монтажником в Ленком. Потом он поступил в ГИТИС, где однокурсники и учителя называли его талантливым и способным ребенком. После обучения его взяли в Театр Луны, а сам он надеялся уехать в США. В 2012 году он погиб на вечеринке с одноклассниками по случаю пятилетия после окончания школы. Он вышел на балкон и неудачно облокотился на перила, а потом упал.

@troyanovayana

Одной из самых тяжелых историй в жизни актрисы Яны Трояновой является гибель ее сына Николая Ширинкина. Мальчик родился в 1990 году от супруга звезды Константина. После рождения сына актриса ушла от мужа из-за того, что тот страдал пагубной зависимостью от алкоголя и избивал ее. Троянова рассказывала, что ее сын был зависим от алкоголя и запрещенных веществ, что сильно давило на него. Он боролся со своими зависимостями, но не выдержал. Николай решил свести счеты с жизнью когда ему было 20 лет. Актриса отмечала, что он был абсолютно трезвый и делал это осознанно.