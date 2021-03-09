Испанская любовница Мамаева показала тест на беременность 

В семье российского футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы снова скандал. На этот раз любовницей Павла оказалась эффектная испанка Ирен Гарсия Морено.

Когда Алана узнала об изменах мужа, она якобы попыталась покончить с собой, но позже простила его и семья воссоединилась. При этом, судя по всему, Алана успела найти любовницу мужа и отправить ей письма с угрозами.

Но 8 марта сама Ирен Гарсия Морена сделала провокационный шаг, опубликовав фото положительного теста на беременность.

Соцсети

Девушка ничего при этом не объяснила, но на следующем фото показала, как держит бокал шампанского в ресторане.

В Сети гадают, как звездная семья отреагирует на подобную новость, и правда ли испанка ждет ребенка от российского футболиста.

Сама Морено еще и заявила, что использует помощь юристов, чтобы "разобраться" с Аланой

"Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск", — написала испанка.