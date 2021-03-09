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Испанская любовница Мамаева показала тест на беременность 

Диана Товсепова 2 часа назад
Испанская любовница Мамаева показала тест на беременность
Фото: Соцсети
В семье российского футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы снова скандал. На этот раз любовницей Павла оказалась эффектная испанка Ирен Гарсия Морено.
Когда Алана узнала об изменах мужа, она якобы попыталась покончить с собой, но позже простила его и семья воссоединилась. При этом, судя по всему, Алана успела найти любовницу мужа и отправить ей письма с угрозами.
Но 8 марта сама Ирен Гарсия Морена сделала провокационный шаг, опубликовав фото положительного теста на беременность.
Соцсети
Девушка ничего при этом не объяснила, но на следующем фото показала, как держит бокал шампанского в ресторане.
В Сети гадают, как звездная семья отреагирует на подобную новость, и правда ли испанка ждет ребенка от российского футболиста.
Сама Морено еще и заявила, что использует помощь юристов, чтобы "разобраться" с Аланой.

"Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск", — написала испанка.

Напомним, что Павел уже во второй раз оказался в центре скандала из-за своей любвеобильности. В 2018 году общественность узнала об интимной переписке с женщиной. Тогда Мамаева простила его. Вместе они растят двоих детей: общую дочь и сына Аланы от предыдущих отношений с Александром Липовым.
Ранее "Рамблер" рассказывал о каких признаках идеального любовника рассказали женщины.
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Женский форум 1
Звёзды , Павел Мамаев , Александр Липовый , Алана Мамаева
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