Советский и российский актер, кинорежиссер Александр Панкратов-Черный рассказал о проблемах со здоровьем в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой . Подробности предстоящего эфира телеведущая раскрыла для Teleprogramma.pro Артист всю свою жизнь посвятил театру и кино. В 71 год он может похвастаться выступлениями на сцене, которым отдается на все 100%. Однако здоровье иногда его все же подводит. Панкратов-Черный не любит говорить о проблемах, однако осознает, что в некоторых моментах возраст берет свое. Чаще всего актер страдает от давления.

«Давление упало — это прям давление трупа», — рассказывает артист.

Низкое давление зачастую поднимают при помощи спиртных напитков, однако, как заметил приятель Панкратова-Черного Валентин Смирнитский , который тоже пришел в студию, они с коллегой выпивать с возрастом стали гораздо меньше.

«Ну пить, конечно, мы стали меньше», — заявил он.

«Пока ресторан не закроют», — в шутку ответил Александр.

Несмотря на появившиеся трудности со здоровьем, актер не представляет своей жизни на пенсии, сидя дома. Также Панкратов-Черный заметил, что в 71 год все еще пользуется спросом среди девушек.