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У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь 

Диана Товсепова 4 часа назад
У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
Фото: globallookpress.com
71-летний актер Александр Панкратов-Черный сделал несколько признаний в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Артист признался, что всегда восхищался женской красотой.

«Блондинки, брюнетки — это все не важно. Главное, чтобы человек был хороший. Да, я гулял, бывало. Не отрицаю», — признался артист.

Панкратов-Черный уже более сорока лет состоит в браке с киноведом Юлией Монаховой. У супругов есть общий сын Владимир, но артист не уверен, что у него нет внебрачных детей.
Неожиданно для него в студию пришла девушка по имени Зинаида, которая, как оказалось, имеет какое-то отношение к актеру.

«Я о вашем существовании не знал, милая», — ответил он.

Подробности встречи Панкратова-Черного с предполагаемой внебрачной дочерью покажут в эфире шоу в субботу.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что испанская любовница футболиста Павла Мамаева показала тест на беременность.
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