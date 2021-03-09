У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь 

71-летний актер Александр Панкратов-Черный сделал несколько признаний в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Артист признался, что всегда восхищался женской красотой.

«Блондинки, брюнетки — это все не важно. Главное, чтобы человек был хороший. Да, я гулял, бывало. Не отрицаю», — признался артист.

Панкратов-Черный уже более сорока лет состоит в браке с киноведом Юлией Монаховой. У супругов есть общий сын Владимир, но артист не уверен, что у него нет внебрачных детей.

Неожиданно для него в студию пришла девушка по имени Зинаида, которая, как оказалось, имеет какое-то отношение к актеру.

«Я о вашем существовании не знал, милая», — ответил он.

Подробности встречи Панкратова-Черного с предполагаемой внебрачной дочерью покажут в эфире шоу в субботу.