Борис Моисеев — одна из самых странных и эпатажных звезд эпохи 90-х. Недавно артисту исполнилось 67 лет. После перенесенного инсульта он редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни. Однако когда-то о творчестве певца говорили, как об очень ярком и необычном явлении российской поп-сцены. "Рамблер" рассказывает, как начиналась карьера Бориса Моисеева.
Артист родился в женской исправительной колонии в Могилеве: его мать была политзаключенной. После школы он окончил хореографическое училище в Минске и работал в Харьковском театре оперы и балета. Начинал свою карьеру Борис Моисеев именно как танцор и хореограф, а не как певец, поэтому все его выступления всегда были ярким шоу.
В 1978 году артист основал танцевальное трио "Экспрессия". В 80-х в Юрмале их заметила Алла Пугачева и пригласила на подтанцовку в свое шоу. Однако в 1987 году Борис Моисеев решил выступать самостоятельно. Трио гастролировало по Америке, Италии, Франции. Помимо танцев, артисты решили попробовать себя в музыке. Игорь Тальков написал для коллектива песню "Учитель танцев". Он же в первое время исполнял партии Моисеева. Сам же артист запел только через год.
Волна популярности Бориса Моисеева началась в 90-х. Чтобы спровоцировать интерес к своей личности, артист публично признался в гомосексуальной ориентации:
"Все 18 лет в моем коллективе были только женщины, и мне образ женщины, переданный через мужскую пластику, стал настолько близок, что я сам стал женщиной Я люблю богатую публику, богатых мужчин", — заявил он изданию "Аргументы и факты".
С тех пор о Моисееве и его скандальных шоу заговорили все.