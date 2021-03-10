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"Я сам стал женщиной": как Борис Моисеев из танцора превратился в эпатажного певца

Полина Алферова
4 часа назад
Борис Моисеев — одна из самых странных и эпатажных звезд эпохи 90-х. Недавно артисту исполнилось 67 лет. После перенесенного инсульта он редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни. Однако когда-то о творчестве певца говорили, как об очень ярком и необычном явлении российской поп-сцены. "Рамблер" рассказывает, как начиналась карьера Бориса Моисеева.
Борис Моисеев — одна из самых странных и эпатажных звезд эпохи 90-х.
1/8 Борис Моисеев — одна из самых странных и эпатажных звезд эпохи 90-х.
Фото: globallookpress.com
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Когда-то о творчестве певца говорили, как об очень ярком и необычном явлении российской поп-сцены.
2/8 Когда-то о творчестве певца говорили, как об очень ярком и необычном явлении российской поп-сцены.
Фото: globallookpress.com
Начинал свою карьеру Борис Моисеев именно как танцор и хореограф, а не как певец.
3/8 Начинал свою карьеру Борис Моисеев именно как танцор и хореограф, а не как певец.
Фото: РИА Новости
Поэтому все его выступления всегда были ярким шоу.
4/8  Поэтому все его выступления всегда были ярким шоу.
Фото: РИА Новости
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В 1978 году артист основал танцевальное трио "Экспрессия", с которым гастролировал по всему миру.
5/8 В 1978 году артист основал танцевальное трио "Экспрессия", с которым гастролировал по всему миру.
Фото: globallookpress.com
К танцам Моисеев решил добавить песни. Однако первый год за него их исполнял Игорь Тальков.
6/8 К танцам Моисеев решил добавить песни. Однако первый год за него их исполнял Игорь Тальков.
Фото: РИА Новости
Недавно артисту исполнилось 67 лет.
7/8  Недавно артисту исполнилось 67 лет.
Фото: РИА Новости
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После перенесенного инсульта он редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
8/8 После перенесенного инсульта он редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
Фото: РИА Новости
Артист родился в женской исправительной колонии в Могилеве: его мать была политзаключенной. После школы он окончил хореографическое училище в Минске и работал в Харьковском театре оперы и балета. Начинал свою карьеру Борис Моисеев именно как танцор и хореограф, а не как певец, поэтому все его выступления всегда были ярким шоу.
В 1978 году артист основал танцевальное трио "Экспрессия". В 80-х в Юрмале их заметила Алла Пугачева и пригласила на подтанцовку в свое шоу. Однако в 1987 году Борис Моисеев решил выступать самостоятельно. Трио гастролировало по Америке, Италии, Франции. Помимо танцев, артисты решили попробовать себя в музыке. Игорь Тальков написал для коллектива песню "Учитель танцев". Он же в первое время исполнял партии Моисеева. Сам же артист запел только через год.
Волна популярности Бориса Моисеева началась в 90-х. Чтобы спровоцировать интерес к своей личности, артист публично признался в гомосексуальной ориентации:
"Все 18 лет в моем коллективе были только женщины, и мне образ женщины, переданный через мужскую пластику, стал настолько близок, что я сам стал женщиной Я люблю богатую публику, богатых мужчин", — заявил он изданию "Аргументы и факты".
С тех пор о Моисееве и его скандальных шоу заговорили все.
Звёзды,Фото,Борис Моисеев,Игорь Тальков,Алла Пугачева,ФСИН,Аргументы и Факты,
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