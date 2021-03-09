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На слуху: испанская любовница русского футболиста намекнула на беременность 

Диана Товсепова 1 час назад
На слуху: испанская любовница русского футболиста намекнула на беременность
Фото: @alana_mamaeva
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Лорак застали на публике с изменившим ей бывшим мужем
@anilorak
Певица Ани Лорак появилась на публике в компании своего бывшего мужа — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, который изменил артистке два года назад.
Экс-супруги пришли вместе с девятилетней дочерью на мероприятие Филиппа Киркорова, который представлял свою новую подопечную из Молдовы Наталью Гордиенко.
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Здоровье Александра Маршала ухудшилось из-за нарушения функций мозга
Стало известно, что 63-летний российский певец Александр Маршал попал в больницу в предынсультном состоянии. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Музыканту стало плохо 2 марта, когда он был с женой в своем загородном доме в подмосковной Барвихе. Прибывшие медики скорой помощи приняли решение госпитализировать артиста в больницу.
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Ширвиндт назвал последние слова Миронова перед смертью
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вспомнил последние слова, которые произнес актер Андрей Миронов перед смертью. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Агутин рассказал, почему поссорился с Градским на "Голосе"
Кадр из шоу "Голос"
Певец Леонид Агутин рассказал, из-за чего у него произошел конфликт с Александром Градским на шоу "Голос". Артист дал интервью Галине Юзефович.
Агутин семь сезонов был наставником шоу. Однажды на сцене выступала певица Полина Зизак, которая исполнила песню Уитни Хьюстон.
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Испанская любовница Мамаева показала тест на беременность
Соцсети
В семье российского футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы снова скандал. На этот раз любовницей Павла оказалась эффектная испанка Ирен Гарсия Морено.
8 марта испанка показала в своем Instagram положительный тест на беременность.
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Видео дня. Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Александр Маршал , Наталья Гордиенко , Павел Мамаев , Галина Юзефович , Уитни Хьюстон , Александр Градский , Александр Ширвиндт , Андрей Миронов
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