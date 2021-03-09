На слуху: испанская любовница русского футболиста намекнула на беременность 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Певица Ани Лорак появилась на публике в компании своего бывшего мужа — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, который изменил артистке два года назад.

Стало известно, что 63-летний российский певец Александр Маршал попал в больницу в предынсультном состоянии. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Музыканту стало плохо 2 марта, когда он был с женой в своем загородном доме в подмосковной Барвихе. Прибывшие медики скорой помощи приняли решение госпитализировать артиста в больницу.

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вспомнил последние слова, которые произнес актер Андрей Миронов перед смертью. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Кадр из шоу "Голос"

Певец Леонид Агутин рассказал, из-за чего у него произошел конфликт с Александром Градским на шоу "Голос". Артист дал интервью Галине Юзефович

Агутин семь сезонов был наставником шоу. Однажды на сцене выступала певица Полина Зизак, которая исполнила песню Уитни Хьюстон

Соцсети

В семье российского футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы снова скандал. На этот раз любовницей Павла оказалась эффектная испанка Ирен Гарсия Морено.

8 марта испанка показала в своем Instagram положительный тест на беременность.