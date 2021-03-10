Как вдова Абдулова боролась за наследство

Вдова актера Александра Абдулова Юлия Мешина смогла сохранить у себя все имущество покойного мужа. Ей пришлось буквально воевать за наследство с братом актера Робертом, который хотел урвать лакомый кусочек.

Юлия добилась, чтобы московская квартира и дом во Внукове остались неразделенными и непроданными. Для этого ей пришлось выплатить Роберту огромную сумму — 800 тысяч долларов. Без помощи друзей актера она, конечно, бы не справилась.

Подробности этой истории поведал знакомый семьи. Александр Абдулов.

«У друзей Абдулова был бизнес, в нем имелись доли Александра Гавриловича. Бизнесмены выкупили эти доли у вдовы. Так они ей собрали нужную сумму».

Знакомый семьи Кстати, друзья Абдулова первое время помогали финансово дочке актера — Евгении. Сейчас пенсия по потере кормильца перечисляется его наследнице на книжку. Правда, все эти деньги уходят на оплату коммунальных услуг за квартиру.

Напомним, что на данный момент, Юлия является владелицей квартиры актера в Москве на улице Гиляровского площадью 105 квадратных метров и загородного дома во Внукове на 25 сотках. Риелторы оценивают его стоимость в три миллиона долларов.