Пентхаусы и спорткары: что звезды получили после развода 

6 историй, подтверждающих, что развод приносит немало шума и денег.

О своем расставании Анастасия Решетова и Тимати объявили в сентябре 2020 года, использовав для этого соцсети. Поклонники пары заподозрили неладное гораздо раньше, ведь большую часть лета рэпер и его подруга провели на отдыхе отдельно друг от друга. Теперь Анастасия живет в квартире Тимати вместе с их сыном Ратмиром. Еще в условиях карантина внимательные пользователи социальных сетей смогли вычислить, где примерно находятся их роскошные апартаменты.

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Экс-возлюбленная рэпера живет в элитном многоэтажном жилом комплексе на Шаболовской и занимает трехэтажный пентхаус на самой верхушке здания. Как модель написала в Stories после разрыва:

«Теперь это наша с Ратиком квартира, Тимур Ильдарович временно живет в другой. Без кровли он не остался».

После расставания Анастасия решила обновить интерьер и разместила на стенах квартиры несколько постеров в технике акварель и один с логотипом дома Louis Vuitton . Кроме того, даже после расставания Анастасия Решетова, предположительно, продолжает путешествовать на частном лайнере своего экс-возлюбленного.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально расторгли союз в 2020 году после девяти лет брака и рождения двоих детей. Актриса рассказала о домашнем насилии со стороны мужа, а также заявила, что не хочет становиться врагом отцу своих детей.

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В интервью «Комсомольской правде» знакомая звездной пары рассказала, что после развода Агата может лишиться всего совместно нажитого имущества, так как все записано на Павла:

«Когда они приобретали квартиру или дом, оформляли на Пашу. Это была и инициатива Агаты тоже. Она же приехала в Москву из Риги, то есть иностранка, а в этом случае оформление всех бумаг гораздо сложнее. К тому же все их крупное имущество Паша покупал, получая ипотеку. Естественно, на себя. Выплачивал один ипотечный кредит, брал другой — на очередную покупку».

После развода с Павлом Прилучным в начале июня Агата Муцениеце вместе с детьми по решению суда осталась жить в 4-комнатной квартире стоимостью 28 миллионов рублей. Дом расположен в хорошем районе на севере Москвы. Также Павел оставил Агате машину Mercedes GL, которую она вскоре сменила на более быстрый вариант.

Tatarka (Ирина Смелая)

Расставание лидера Little Big Ильи Прусикина с женой Ириной Смелой, также известной под псевдонимом Tatarka, стало шокирующей новостью для поклонников группы.

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Тогда во всем обвинили вокалистку коллектива Софью Таюрскую. Аудиторию не смогли убедить даже прямые заявления Ильи и его бывшей жены о том, что семья разрушилась из-за необходимости поддерживать отношения на расстоянии. Ирина рассказала в интервью Ксении Собчак

«Ты привыкаешь спать одна, заводишь свой уклад. Когда он возвращается, вы, вместо того, чтобы радоваться встрече, начинаете ссориться по пустякам, возникают трения, придирки… Просто потому, что вы отвыкли уже жить вместе. И интересы общие пропадают. Мы стали меньше говорить. Эта пропасть становилась все больше. А потом однажды вечером мы сидим, и каждый просто копается в своем телефоне».

После развода Ирина Смелая вместе с сыном переехали в квартиру, которую она снимает за 170 тысяч рублей в месяц. За жилье она платит 130 тысяч рублей, остальная же сумма уходит на оплату паркинга, квартплату и другие «мелочи». Звезда рассказала, что экс-муж заботится о ней и помогает:

«Сейчас он оплачивает квартиру, нянь, дает какие-то деньги на Добрыню и меня».

Звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус и ее 6-летняя дочь Анастасия в скором времени могут сменить место жительства. Ведь после расставания с супругом Гариком Харламовым артистка осталась жить в 4-этажном особняке на Рублевке, который был куплен в первые годы брака. А теперь шоумен претендует на справедливый раздел элитной недвижимости. При этом издание приводит слова Кристины из одного интервью, где та заявляла, что на дом заработал именно Гарик.

Отмечается, что дома поблизости от особняка Асмус и Харламова стоят в районе 90-100 млн рублей. При этом и этажей они имеют поменьше, и участок, окружающий их, не столь велик. Интерьер таунхауса, выполненный в молочных и кофейных тонах, можно изучить по снимкам в Instagram актрисы — Кристина Асмус часто фотографируется дома.

В начале 2021 года стало известно, что шоумен уступил дом экс-жене и дочери, а сам перебрался в Москву. Рядом с особняком также находится частная школа «Президент», в которую ходит их дочь.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались в 2013 году, однако смогли поставить окончательную точку в деле об алиментах и разделе имущества лишь в 2015-м.

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Помимо внушительных отчислений от доходов бывшего мужа, телеведущая получила две квартиры в Санкт-Петербурге. В собственности Юлии находится трехкомнатная квартира в Коломягах, а в элитном жилье на Крестовском острове, которое ранее принадлежало паре, Барановская согласилась прописать их общих детей. Недвижимость принадлежит Артему, Яне и Арсению в равных долях.

Напомним, что двоих сыновей и дочку от футболиста телеведущая воспитывает одна. Бывшие супруги все еще продолжают судиться из-за алиментов, а взаимные обвинения льются как из ведра.

Певица Полина Гагарина решила развестись с супругом Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. Артистка подала заявление в ноябре 2020 года, что подтверждают данные портала мировых судей Москвы. Полина Гагарина предусмотрела возможность развода, поэтому изначально написала брачный договор, по которому все ее имущество не будет делиться пополам с мужем.

У певицы есть квартира площадью 137 кв. м с видом на Кремль и загородный дом. После свадьбы артистка доделала ремонт и въехала в новую квартиру с супругом и сыном от первого брака.

Два года назад у пары родилась дочь Мия и Гагарина начала строительство просторного особняка для большой семьи. Кроме того, певица уволила фотографа из собственной компании сразу после заявления о расставания.

Эмбер Херд

В последние несколько лет имя звезды «Пиратов Карибского моря» ассоциируется не с новыми достижениями в карьере, а с поражениями в личной жизни: его внезапное расставание с Ванессой Паради после 14 лет отношений, брак с Эмбер Херд, закончившийся в 2017 году громким скандалом, неудачный роман с российской танцовщицей.

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В этом сомнительном списке «достижений» до сих пор самым громким остается скандал, связанный с Эмбер Херд. Бывшие супруги обвиняют друг друга в физическом насилии, выясняют отношения в суде и требуют крупную сумму компенсации.

По данным издания New York Post, Херд претендовала на ежемесячные алименты в размере 50 тысяч долларов и на оплату ее расходов на юристов, задействованных в бракоразводном процессе. Также женщина потребовала принадлежащий Деппу пентхаус в Лос-Анджелесе и его автомобиль. Поскольку супруги не заключали брачного договора, согласно законодательству штата Калифорния, совместно нажитое в период брака имущество подлежало разделу.