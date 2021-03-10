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Секрет красного балахона: Зайцев назвал главный комплекс Пугачевой 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Красный балахон: Зайцев назвал главный комплекс Пугачевой
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российский дизайнер Вячеслав Зайцев рассказал, как одел Аллу Пугачеву в красный балахон. Он убедил примерить знаменитый наряд, потому что Примадонна стеснялась своего тела.

«Не хотела облегающее носить»,

— говорит кутюрье.
Алла Борисовна не считала фигуру достойной всеобщего внимания, потому выбирала костюмы с широкой талией. Она старалась не подчеркивать формы и избегать «маленьких» вещей. Балахон Зайцева спас певицу. Много лет артистка выступала в нем и чувствовала себя комфортно.
Дизайнер также рассказал, что Пугачева приводила к нему любовников, для которых он шил костюмы. Однажды с певицей пришел композитор Сергей Челобанов. Кутюрье сшил ему яркий пиджак, передает Teleprogramma.pro.
Недавно Вячеслав Зайцев отмечал 83-й день рождения. Пугачева с супругом Максимом Галкиным тоже были на мероприятии. Но торжество прошло не так гладко, как планировал кутюрье.
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Звёзды , Сергей Челобанов , Вячеслав Зайцев , Максим Галкин , Алла Пугачева
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