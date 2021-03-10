Красный балахон: Зайцев назвал главный комплекс Пугачевой

Российский дизайнер Вячеслав Зайцев рассказал, как одел Аллу Пугачеву в красный балахон. Он убедил примерить знаменитый наряд, потому что Примадонна стеснялась своего тела.

«Не хотела облегающее носить»,

— говорит кутюрье.

Алла Борисовна не считала фигуру достойной всеобщего внимания, потому выбирала костюмы с широкой талией. Она старалась не подчеркивать формы и избегать «маленьких» вещей. Балахон Зайцева спас певицу. Много лет артистка выступала в нем и чувствовала себя комфортно.

Дизайнер также рассказал, что Пугачева приводила к нему любовников, для которых он шил костюмы. Однажды с певицей пришел композитор Сергей Челобанов . Кутюрье сшил ему яркий пиджак, передает Teleprogramma.pro.