Малышева раскрыла секрет своего счастливого брака

13 марта известная телеведущая Елена Малышева будет отмечать 60-летний юбилей. 34 года своей жизни женщина провела в браке с профессором Игорем Малышевым и признается, что своей выдающей судьбой она обязана именно супругу.

«Про моего мужа можно сказать одним словом: мужчина. Немногословный, независтливый, профессионал в своем деле, фундаментально надежный человек», — говорит Елена Васильевна.

Teleprogramma.pro спросила у ведущей, как построить такой крепкий брак.

«Самому главному меня научила моя мама. Формула простая: близкие люди могут обижаться друг на друга, но они обязательно должны понять и простить. Понять и простить — это самое главное умение», — ответила теледоктор.

Она добавила, что и в ее семье возможны ссоры, но, как и раньше, она считает своего мужа самым близким человеком на свете. По словам Малышевой, только близкие люди могут дать человеку прекрасную судьбу, но они же могут ее отнять. Поэтому взаимопонимание так важно.

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