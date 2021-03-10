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«Формула простая»: Малышева поделилась опытом, как построить крепкий брак 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Малышева раскрыла секрет своего счастливого брака
Фото: globallookpress.com
13 марта известная телеведущая Елена Малышева будет отмечать 60-летний юбилей. 34 года своей жизни женщина провела в браке с профессором Игорем Малышевым и признается, что своей выдающей судьбой она обязана именно супругу.

«Про моего мужа можно сказать одним словом: мужчина. Немногословный, независтливый, профессионал в своем деле, фундаментально надежный человек», — говорит Елена Васильевна.

Teleprogramma.pro спросила у ведущей, как построить такой крепкий брак.

«Самому главному меня научила моя мама. Формула простая: близкие люди могут обижаться друг на друга, но они обязательно должны понять и простить. Понять и простить — это самое главное умение», — ответила теледоктор.

Она добавила, что и в ее семье возможны ссоры, но, как и раньше, она считает своего мужа самым близким человеком на свете. По словам Малышевой, только близкие люди могут дать человеку прекрасную судьбу, но они же могут ее отнять. Поэтому взаимопонимание так важно.
Напомним, у известных медиков два взрослых сына, которые живут и работают в США. Старший подарил именитым родителям троих внуков. Смотрите также:
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