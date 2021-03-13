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«Не дала пролететь»: певицы, которым мстила Пугачева 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Не дала пролететь»: певицы, которым мстила Пугачева
Фото: @likastar_official
В 80-х годах прошлого века популярность Аллы Пугачевой зашкаливала. Ее любили в Союзе, и за рубежом. Примадонна не была обделена вниманием поклонников и коллег по цеху. Сейчас она продолжает заниматься творческой деятельностью, но уже не в таких масштабах, как раньше. До этого, по слухам, Пугачева "держала" всю эстраду, а без ее одобрения музыканты не могли сделать и шага. Однако для многих эти слухи стали попыткой для оправдания того, что у них ничего не получилось. "Рамблер" приводит слова певиц, которые обвинили Пугачеву в мести.

Лика Стар

Певица уверена, что могла бы стать звездой в 90-х, если бы не перешла дорогу дочери Аллы Пугачевой, Кристине. У Стар был роман с Владимиром Пресняковым, который в то время был женат на Кристине Орбакайте. По словам певицы, продюсер демонстративно оказывал знаки внимания, из-за чего у них был недолгий роман, но она уверена, что не стала причиной распада брака Преснякова и Орбакайте. Однако эта интрижка не ускользнула от внимания Пугачевой. Стар уверена, что из-за приказаний Примадонны ее карьера пошла под откос.

"А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась?Я бы никогда не стала пользоваться властью, данной мне, чтобы не дать кому-то идти дальше", — сказала Лика Стар в студии программы "Судьба человека".

Татьяна Анциферова

Татьяна Анциферова/Facebook
Певица исполняла песню "Ищу тебя" в кинофильме "31 июня". По слухам, в этой картине должна была петь Пугачева, но она поругалась с композитором фильма Александром Зацепиным, и тот выбрал новую исполнительницу песни. Анциферова утверждает, что ее слава задела Примадонну, поэтому она разослала директиву по всем телеканалам, чтобы Анциферову вырезали со всех концертов.

"Не дала пролететь птичке беззаботно. А я все-таки птичка", — говорила певица о конфликте с Пугачевой в одном из интервью.

Ольга Зарубина

@olgazarubina.off
Певица утверждает, что изначально Пугачева отказалась от своего хита "Айсберг" и тогда песню предложили исполнить Зарубиной. Она записывалась на студии тайно и успела исполнить песню в Театре эстрады, но Примадонна быстро передумала и решила вернуть песню себе. При этом, как утверждает Зарубина, она бы не смогла ничего сделать из-за того, что пыталась тягаться с самой Пугачевой. По ее мнению, это было невозможно.

"Алла Борисовна стояла на тот момент очень круто. Она открывала любую дверь ногой. Он полностью зависел от нее. Если она наложила на нее лапу, на эту песню, то мы с Игорем все равно ничего бы с этим не сделали"

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Звёзды , Татьяна Анциферова , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков , Александр Зацепин , Ольга Зарубина , Алла Пугачева
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