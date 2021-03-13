«Не дала пролететь»: певицы, которым мстила Пугачева 

В 80-х годах прошлого века популярность Аллы Пугачевой зашкаливала. Ее любили в Союзе, и за рубежом. Примадонна не была обделена вниманием поклонников и коллег по цеху. Сейчас она продолжает заниматься творческой деятельностью, но уже не в таких масштабах, как раньше. До этого, по слухам, Пугачева "держала" всю эстраду, а без ее одобрения музыканты не могли сделать и шага. Однако для многих эти слухи стали попыткой для оправдания того, что у них ничего не получилось. "Рамблер" приводит слова певиц, которые обвинили Пугачеву в мести.

Лика Стар

Певица уверена, что могла бы стать звездой в 90-х, если бы не перешла дорогу дочери Аллы Пугачевой, Кристине . У Стар был роман с Владимиром Пресняковым , который в то время был женат на Кристине Орбакайте. По словам певицы, продюсер демонстративно оказывал знаки внимания, из-за чего у них был недолгий роман, но она уверена, что не стала причиной распада брака Преснякова и Орбакайте. Однако эта интрижка не ускользнула от внимания Пугачевой. Стар уверена, что из-за приказаний Примадонны ее карьера пошла под откос.

"А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась?Я бы никогда не стала пользоваться властью, данной мне, чтобы не дать кому-то идти дальше", — сказала Лика Стар в студии программы "Судьба человека".

Татьяна Анциферова/Facebook

Певица исполняла песню "Ищу тебя" в кинофильме "31 июня". По слухам, в этой картине должна была петь Пугачева, но она поругалась с композитором фильма Александром Зацепиным , и тот выбрал новую исполнительницу песни. Анциферова утверждает, что ее слава задела Примадонну, поэтому она разослала директиву по всем телеканалам, чтобы Анциферову вырезали со всех концертов.

"Не дала пролететь птичке беззаботно. А я все-таки птичка", — говорила певица о конфликте с Пугачевой в одном из интервью.

@olgazarubina.off

Певица утверждает, что изначально Пугачева отказалась от своего хита "Айсберг" и тогда песню предложили исполнить Зарубиной. Она записывалась на студии тайно и успела исполнить песню в Театре эстрады, но Примадонна быстро передумала и решила вернуть песню себе. При этом, как утверждает Зарубина, она бы не смогла ничего сделать из-за того, что пыталась тягаться с самой Пугачевой. По ее мнению, это было невозможно.