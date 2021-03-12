Как живет Балуев, которому приписывают романс с мамой Глеба Матвейчука

Артист с яркой фактурной внешностью запомнился зрителям талантливой игрой ролей. В основном он играл мужественных харизматичных героев. Не меньший интерес, чем творчество артиста, вызывает у поклонников и его личная жизнь.
Александр воплотил свою мечту стать актером вопреки пожеланиям отца, который хотел, чтобы наследник стал военным. Интересно то, что первоначально Балуев прославился и запомнился зрителям именно благодаря ролям мужественных военных. На его счету более 100 работ в кинематографе, самыми известными из них являются фильмы «Московская сага», «Олигарх», «Спецназ 2», «Благословите женщину».
О своей личной жизни Александр предпочитает не распространяться и держать ее в тайне. Известно, что он был в браке с польской журналисткой Марией Урбановской. Около десяти лет пара состояла в гражданском браке, и только в 2003 году узаконила свои отношения. В этом же году родилась дочь Мария-Анна. Брак продлился до 2013 года, но после супруги расстались.
Клео.Ру
Из-за того, что Балуев предпочитал не афишировать свои отношения, известие о расставании стало полной неожиданностью для публики. Позже журналистам удалось выяснить, что причина разрыва была самой банальной. Жена устала от того, что Александру постоянно приходилось быть в разъездах. Она фактически сама занималась всеми семейными делами.
Мария уехала на родину вместе с ребенком и оставила мужчине дом, строительство которого она вела практически только своими силами. Без бывшей хозяйки постройка быстро пришла в запустение. Несмотря на расставание и переезд семьи, Балуев сохранил прекрасные отношения с дочкой и приезжает к ней при любой возможности.
Клео.Ру
В прессе активно обсуждаются отношения Александра и матери Глеба Матвейчука, Ольги. Пара неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. При этом достоверно неизвестно, связывают ли их романтические отношения. Ольга всячески оказывает поддержку Балуеву: женщина находилась рядом с ним во время серьезной болезни, а также защищала актера, когда его обвиняли в зависимости от спиртного.