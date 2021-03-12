Как живет Балуев, которому приписывают романс с мамой Глеба Матвейчука

Артист с яркой фактурной внешностью запомнился зрителям талантливой игрой ролей. В основном он играл мужественных харизматичных героев. Не меньший интерес, чем творчество артиста, вызывает у поклонников и его личная жизнь.

Александр воплотил свою мечту стать актером вопреки пожеланиям отца, который хотел, чтобы наследник стал военным. Интересно то, что первоначально Балуев прославился и запомнился зрителям именно благодаря ролям мужественных военных. На его счету более 100 работ в кинематографе, самыми известными из них являются фильмы «Московская сага», «Олигарх», «Спецназ 2», «Благословите женщину».

О своей личной жизни Александр предпочитает не распространяться и держать ее в тайне. Известно, что он был в браке с польской журналисткой Марией Урбановской. Около десяти лет пара состояла в гражданском браке, и только в 2003 году узаконила свои отношения. В этом же году родилась дочь Мария-Анна. Брак продлился до 2013 года, но после супруги расстались.

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Из-за того, что Балуев предпочитал не афишировать свои отношения, известие о расставании стало полной неожиданностью для публики. Позже журналистам удалось выяснить, что причина разрыва была самой банальной. Жена устала от того, что Александру постоянно приходилось быть в разъездах. Она фактически сама занималась всеми семейными делами.

Мария уехала на родину вместе с ребенком и оставила мужчине дом, строительство которого она вела практически только своими силами. Без бывшей хозяйки постройка быстро пришла в запустение. Несмотря на расставание и переезд семьи, Балуев сохранил прекрасные отношения с дочкой и приезжает к ней при любой возможности.

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