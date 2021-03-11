Артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом использования сайтов знакомств. В ролике для своего YouTube -канала «Пчелка» он рассказал, что однажды познакомился там с трансвеститом.

По словам Морозова, когда у него появился первый смартфон, коллеги-юмористы посоветовали ему сайт знакомств Mamba. Артист зарегистрировался, и знакомства настолько поглотили его, что на несколько дней он практически выпал из жизни.

На сайте Морозов познакомился с девушкой, которая показалась ему очень красивой. После пары дней переписки он пригласил собеседницу на концерт. Девушка согласилась прийти, но предупредила юмориста, что она «не совсем девочка». Сперва Морозов решил, что она имела в виду возраст, однако затем собеседница призналась, что она на самом деле парень.

«И вот тут я обосрался», — описал свою реакцию артист. Он добавил, что после этого перестал общаться с девушкой, однако впоследствии стал относиться к таким людям намного спокойнее.