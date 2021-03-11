Зудина рассказала о начале романа с Табаковым

Актриса Марина Зудина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как влюбилась в своего будущего мужа актера и режиссера Олега Табакова

«В него были влюблены абсолютно все. Однажды я лежу на пляже в Коктебеле и понимаю, что я испытываю к этому человеку какие-то чувства, которые я не могу объяснить на тот момент, потому что я таких чувств никогда не испытывала. Меня просто потянула какая-то сила. Я захотела признаться ему в любви. Это не зависело ни от него, ни от меня. Нас просто это свело и все».

Как отметила Марина Зудина, она стала учиться у Олега Табакова.

«Потом возникло желание признаться ему в любви. Я ему всегда доверяла и никогда не сомневалась в его чувствах ко мне. Понимала, что он порядочный и ему можно доверять. Это была абсолютная любовь. Это был мой сознательный выбор. Я была абсолютно счастлива. Так бывает только в сказках. Примерно через год наших отношений он чем-то меня обидел и воскликнул: «Да ты что ли не понимаешь, что я люблю тебя!» — сказала актриса.

Марина Зудина стала встречаться с Олегом Табаковым в 1985 году. Свадьбу они сыграли спустя десять лет. У пары появились на свет двое детей — сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году.