Жена Мамаева заявила об официальном разводе

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, объявила, что пара все-таки решила развестись. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.
Девушка отметила, что супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов». Она также уточнила, что не намерена претендовать на имущество и алименты, а также разрешит мужу видеться с детьми «в любое время дня и ночи».
Представлять супругов в суде будут адвокаты. Таким образом Павлу и Алане не придется посещать заседания и давать повод для лишнего шума в прессе.