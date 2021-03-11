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Жена Мамаева заявила об официальном разводе

Даня Виттиг
25 минут назад
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, объявила, что пара все-таки решила развестись. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.
Девушка отметила, что супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов». Она также уточнила, что не намерена претендовать на имущество и алименты, а также разрешит мужу видеться с детьми «в любое время дня и ночи».
Представлять супругов в суде будут адвокаты. Таким образом Павлу и Алане не придется посещать заседания и давать повод для лишнего шума в прессе.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что испанская любовница Мамаева беременна.
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