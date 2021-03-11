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Артист «Кривого зеркала» вспомнил о встрече с трансвеститом на сайте знакомств

Даня Виттиг
3 часа назад
Артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом знакомства через Интернет. На своем YouTube-канале «Пчелка» он рассказал, что однажды познакомился там с трансвеститом.
Артист «Кривого зеркала» вспомнил о встрече с трансвеститом на сайте знакомств
Фото: ПЧЁЛКА / YouTubeПЧЁЛКА / YouTube
По словам Морозова, когда у него появился первый смартфон, коллеги-юмористы посоветовали ему сайт знакомств Mamba. Артист настолько увлекся, что практически выпал из жизни.
На сайте Морозов познакомился с красивой девушкой, а потом пригласил собеседницу на концерт. Девушка согласилась, но предупредила, что она «не совсем девочка».
Сперва Морозов решил, что дело в возрасте, но затем собеседница призналась, что она на самом деле парень. «И вот тут я обосрался», — описал свою реакцию артист.
С девушкой он общаться перестал, но к таким людям начал относиться спокойнее.
Звёзды,Александр Морозов,
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