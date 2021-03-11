Артист «Кривого зеркала» вспомнил о встрече с трансвеститом на сайте знакомств

Артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом знакомства через Интернет. На своем YouTube-канале «Пчелка» он рассказал, что однажды познакомился там с трансвеститом.

Фото: ПЧЁЛКА / YouTube ПЧЁЛКА / YouTube

По словам Морозова, когда у него появился первый смартфон, коллеги-юмористы посоветовали ему сайт знакомств Mamba. Артист настолько увлекся, что практически выпал из жизни.

На сайте Морозов познакомился с красивой девушкой, а потом пригласил собеседницу на концерт. Девушка согласилась, но предупредила, что она «не совсем девочка».

Сперва Морозов решил, что дело в возрасте, но затем собеседница призналась, что она на самом деле парень. «И вот тут я обосрался», — описал свою реакцию артист.