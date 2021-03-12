По словам музыкального критика, в свое время вокруг певицы «создали мифологию» и сделали это очень грамотно.

Сергей Соседов Как отметил Соседов, популярности Пугачева обязана второму мужу кинорежиссеру Александру Стефановичу. Именно он впервые опробовал на ней пиар. Супруг лично визировал интервью Примадонны, вносил слова о театре песни. Просил жену работать во время концертов на контрастах.