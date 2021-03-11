Муцениеце застали в объятиях женатого режиссера 

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, похоже, закрутила роман с женатым мужчиной. Это режиссер фильма, в котором играет и сама артистка, Клим Шипенко. В СМИ попали фото и видео их нежной встречи.
Продюсер Муцениеце моментально отмела версию о том, что на фото и видео запечатлена именно экс-жена Прилучного. Ведь это бросает тень на саму Агату. Все это время у актрисы был положительный образ женщины, которой изменил супруг, причем неверность со стороны Прилучного была еще до официального развода. Муцениеце не раз говорила, что разбивать чужую семью не собирается.
"Видео снято в конце января в театре. Они сидели в ложе, особо даже не скрывались, но, разумеется, чувств не демонстрировали. В отличие от того, что было потом. Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице. Шипенко на данный момент официально женат, Муцениеце же на все вопросы отшучивается, мол, просто дружат. Но это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки", — рассказывает информатор изданию Starhit, в распоряжение которого и попал скандальный материал.
Агата Муцениеце отрицает романтическую связь с Шипенко, заявляя, что они просто дружат. Клим Шипенко уже десять лет в браке с продюсером Соней Карпуниной. У них подрастает дочь, а в прошлом году родился сын.