Муцениеце застали в объятиях женатого режиссера 

"Видео снято в конце января в театре. Они сидели в ложе, особо даже не скрывались, но, разумеется, чувств не демонстрировали. В отличие от того, что было потом. Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице. Шипенко на данный момент официально женат, Муцениеце же на все вопросы отшучивается, мол, просто дружат. Но это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки", — рассказывает информатор изданию Starhit, в распоряжение которого и попал скандальный материал.