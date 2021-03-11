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«Все сложно»: Асмус рассказала об отношениях с Харламовым

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Кристина Асмусактивно ведет свою страницу в Instagramи поддерживает связь с фанатами. На этот раз актриса решила ответить на часто повторяющиеся вопросы. Один из самых популярных был об отношениях блондинки с бывшим мужем, шоуменом Гариком Харламовым.
Асмус рассказала об отношениях с Харламовым
Фото: @asmuskristina@asmuskristina
«Все сложно Он очень обижен на меня», - написала Асмус.
Напомним, о разводе пары стало известно в прошлом году. В декабре Кристина и Гарик узаконили расторжение брака. Юморист оставил бывшей жене и дочке Насте дом в Подмосковье, а сам отправился жить в московскую квартиру.
К слову, от 7-летней наследницы экс-супруги долго скрывали свое решение, чтобы не травмировать детскую психику. В браке Асмус и Харламов были восемь лет.
Звёзды,Гарик Харламов,
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