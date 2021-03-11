Асмус рассказала об отношениях с Харламовым

Кристина Асмус
активно ведет свою страницу в Instagram
и поддерживает связь с фанатами. На этот раз актриса решила ответить на часто повторяющиеся вопросы. Один из самых популярных был об отношениях блондинки с бывшим мужем, шоуменом Гариком Харламовым
.
Фото: @asmuskristina@asmuskristina
«Все сложно Он очень обижен на меня», - написала Асмус.
Напомним, о разводе пары стало известно в прошлом году. В декабре Кристина и Гарик узаконили расторжение брака. Юморист оставил бывшей жене и дочке Насте дом в Подмосковье, а сам отправился жить в московскую квартиру.
К слову, от 7-летней наследницы экс-супруги долго скрывали свое решение, чтобы не травмировать детскую психику. В браке Асмус и Харламов были восемь лет.