Асмус рассказала об отношениях с Харламовым

Кристина Асмус активно ведет свою страницу в Instagram и поддерживает связь с фанатами. На этот раз актриса решила ответить на часто повторяющиеся вопросы. Один из самых популярных был об отношениях блондинки с бывшим мужем, шоуменом Гариком Харламовым

Фото: @asmuskristina @asmuskristina

«Все сложно Он очень обижен на меня», - написала Асмус.

Напомним, о разводе пары стало известно в прошлом году. В декабре Кристина и Гарик узаконили расторжение брака. Юморист оставил бывшей жене и дочке Насте дом в Подмосковье, а сам отправился жить в московскую квартиру.