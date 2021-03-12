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Соседов рассказал, благодаря кому Пугачева стала популярной

Даня Виттиг
2 часа назад
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал имя человека, благодаря которому Алла Пугачева стала популярной. Об этом он рассказал в передаче «Ходят слухи».
Соседов рассказал, благодаря кому Пугачева стала популярной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам музыкального критика, вокруг певицы «создали мифологию» и сделали это очень грамотно.
«И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно».
Как отметил Соседов, популярности Пугачева обязана второму мужу кинорежиссеру Александру Стефановичу. Именно он впервые опробовал на ней пиар. Супруг лично визировал интервью Примадонны, вносил слова о театре песни. Просил жену работать на контрастах во время концертов.
Напомним, что в браке со Стефановичем Пугачева была всего три года с 1977 по 1980 год.
Ранее "Рамблер" сообщал о комплексах Пугачевой.
Звёзды,Сергей Соседов,Валентина Толкунова,Эдита Пьеха,София Ротару,Алла Пугачева,
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