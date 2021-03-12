Соседов рассказал, благодаря кому Пугачева стала популярной

По словам музыкального критика, вокруг певицы «создали мифологию» и сделали это очень грамотно.

«И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно».

Как отметил Соседов, популярности Пугачева обязана второму мужу кинорежиссеру Александру Стефановичу. Именно он впервые опробовал на ней пиар. Супруг лично визировал интервью Примадонны, вносил слова о театре песни. Просил жену работать на контрастах во время концертов.