Почему Уитни Хьюстон отказалась от "звезды славы"

Заполучить звезду на "Аллее славы" мечтают многие знаменитости. Что уж говорить о тех, кто только начинает свой путь в шоу-бизнесе.

Кусок земли на Голливудском бульваре является своеобразным признанием успешности той или иной персоны. Однако находятся и те звезды, кто от этого признания отказывается. Среди них - легендарная актриса и певица Уитни Хьюстон

Подробнее о том, почему артистка не захотела увековечить свое имя на "Аллее славы" - в материале "Рамблера".

Чтобы стать обладателем звезды, мало быть просто успешной персоной, известной на весь мир. Для этого нужно еще заплатить $50 000 за создание и монтаж звезды. Часть этих средств обычно направляется на благоустройство территории "Аллеи славы". Но в случае с Уитни Хьюстон материальный вопрос не имел значения, ведь в 1995 году, когда ей поступило предложение, она была уже крайне популярной певицей и актрисой.

Однако после того, как артистку назначили на звезду, ее представитель и сотрудники так и не обратились в Торговую палату, чтобы определить дату церемонии награждения.