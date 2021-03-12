Цымбалюк-Романовская ответила, кому досталось наследство Джигарханяна

Бывшая супруга советского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на вопрос, кто получил наследство знаменитого артиста.

— Там особо не было наследства у Армена Борисовича. Одна квартира в Глухове неизвестным образом исчезла из моей собственности — до сих пор мы не понимаем, каким образом и по каким документам. Возможно, ее получит Степан (сын Джигарханяна — прим. «ВМ»). Но, скорее всего, ее получат люди, которые занимались этим предприятием и потратились на то, чтобы эта ситуация возникла, — пояснила женщина.

По ее словам, от Джигарханяна остались роли и фильмы, но молодежь будет слышать о скандалах, связанных с его именем.

У нее остались на память от Джигарханяна фотографии, она назвала его «половиной себя».

— Даже если я о нем не думаю, он все равно присутствует в голове. Это невозможно не вспоминать. Как забыть свою жизнь? — заявила Цымбалюк-Романовская.