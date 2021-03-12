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Цымбалюк-Романовская ответила, кому досталось наследство Джигарханяна 

Даня Виттиг 1 час назад
Цымбалюк-Романовская ответила, кому досталось наследство Джигарханяна
Фото: YouTube/Super
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на вопрос, кто получил наследство знаменитого артиста.

"Там особо не было наследства у Армена Борисовича. Одна квартира в Глухове неизвестным образом исчезла из моей собственности — до сих пор мы не понимаем, каким образом и по каким документам. Возможно, ее получит Степан (сын Джигарханяна). Но, скорее всего, ее получат люди, которые занимались этим предприятием и потратились на то, чтобы эта ситуация возникла".

Женщина заявила, что от Джигарханяна остались его роли, а молодежь будет слышать только о скандалах, связанных с его именем.
У самое женщины осталось на память от Джигарханяна фотографии, она назвала его «половиной себя».

"Даже если я о нем не думаю, он все равно присутствует в голове. Это невозможно не вспоминать. Как забыть свою жизнь?"

Она добавила, что живет в той квартире, в которой они хотели жить вместе.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему дочь Задорнова отказалась от наследства.
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