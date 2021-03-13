Почему закрыли «Дом-2», сколько получали ведущие, в чем подозревают Бузову: экс-звезда проекта раскрыл все секреты

Один из самых известных участников телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев всегда отличался смелостью в выражениях и умением красиво говорить. На этот раз он пришел на Youtube-шоу "Алена, блин" и раскрыл все карты — он рассказал о закулисье телепроекта, его участниках и ведущих, да и вообще о том, что скрывает российский шоу-бизнес.

Фото: Соцсети Соцсети

Про любовь, про "Дом-2"

Один из главных вопросов "почему закрыли "Дом-2", по словам Солнцева, на самом деле имеет очень простой ответ. Очень низкие рейтинги. Рустам объяснил, что во времена его участия в проекте, рейтинги 2Дома-2" были сравнимы с Евровидением, а теперь не дотягивали даже до самых непопулярных передач. Кроме того, по его мнению, шоу потеряло концепцию:

"Ее не стало! Когда я приходил на съемки, я вообще не понимал, о чем все это. Я два часа сижу, то есть они не регулируют ни время, ничего. Шоу «Бородина против Бузовой», которое потом в эфире 35 минут! И я сижу два часа на съемках, вообще не понимаю, что я тут делаю, мне за это платят деньги, они меня зовут. Я — Эльдорадо для них! Я — легенда этого с***ьника! Вы позвали меня, чтобы я украсил это шоу, как обычно. Не дают мне сказать ни одного слова, Бузова с Бородиной незатыкаемые обе, красавицы мои, незатыкаемые! В пустоту! Ни о чем! Все ни о чем совершенно! Я сижу жду своей очереди, в конце я говорю два предложения. Спасибо, все свободны", — резко заявил Рустам.

Он объяснил, что в шоу "Бородина против Бкзовой", за участие в котором он получал по 20 тысяч рублей, гостям попросту не давали сказать

"Я получаю свою двадцатку и уезжаю. И не понимаю, что я там делал. Зачем вы позвали меня? Пенджиеву (бывшая участница телестройки — Прим. ред.) вызвали из Киева двумя самолетами, оплатив всю адову логистику. Она приехала, выпила коньячины, готова сидеть жечь...не дают никому ничего сказать. Вот так это строилось. Они потеряли весь концепт", — отметил бывший участник проекта.

Цена вопроса

На ссоры участников проекта стало неинтересно смотреть, считает Рустам. При этом он сам предлагал редакторам проекта добавить "огня", сделав так, чтобы конфликты возникали между самими ведущими. Однако, на такое, как ему ответили, ведущие не согласились бы.

Сам Солнцев очень обижен на продюсеров, потому как они не пригласили его стать ведущим шоу "просто из вредности".

"Я тоже хотел получать зарплату в миллион", — рассказал он.

Солнцев отметил, что его звали на проект только в качестве участника, а зарплата в 150 тысяч рублей в месяц шоумена не устраивала.

Что с Бузовой

Солнцев рассказал и про звезду "Дома-2" Ольгу Бузову , которая, по его словам, перестала быть такой непосредственной, как раньше. Ее шарм, как считает Рустам, угас, а в жизни у нее сейчас большие проблемы.

"Она сейчас в беде, конечно, большой", — заявил Солнцев.

Все потому, что окружению Ольги нет до нее дела и никто не помогает ей в борьбе с трудностями. Так, Солнцев считает, что у Бузовой большие проблемы с алкоголем, которые якобы заметны по ее внешнему виду.

При этом, по слухам в Сети, Ольга, наоборот, не пьет алкоголь, потому как регулярно принимает лекарства.

Об отношениях Бузовой с блогером Давидом Манукяном шоумен высказался также резко. По его мнению, молодого человека ей просто "подсунули", а Оле тогда очень нужны были отношения. Манукяну же Бузова была не нужна, считает Солнцев.