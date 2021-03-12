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У кого из российских звезд самые дорогие дома 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Не секрет, что российские звезды зарабатывают достаточно много и живут роскошной жизнью. Они могут позволить себе покупать бредовые эксклюзивные вещи, отдыхать на шикарных курортах, а также покупают себе дорогие машины. Однако известно, что лучшее вложение денег — недвижимость. Знаменитости тоже это знают и покупают себе дорогие дома и квартиры.
Людям всегда интересно знать, как живут знаменитые люди. Некоторых поклонники преследуют буквально по пятам. Наверняка вы бы хотели оказаться в гостях у любимого певца или актрисы и посмотреть, как устроен их быт. Смотрите видео, в котором показаны самые дорогие дома российских звезд.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Соседов рассказал, благодаря кому Пугачева стала популярной.
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