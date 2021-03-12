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Айза: "Зная своего мужа, могу сказать, что он всегда уверен, что умнее всех"

Стелла Шмель
1 час назад
Блогерша и певица Айза Долматова стала гостьей youtube-шоу "Респиратор Бабушкина". Там она поделилась мнением вокруг недавней новости с задержанием своего бывшего супруга Дмитрия Анохина.
Айза: "Зная своего мужа, могу сказать, что он всегда уверен, что умнее всех"
Фото: @aizalovesam@aizalovesam
"От меня все требуют хоть какой-то реакции. Потому что, если посмотреть мой телефон, у меня звонков и сообщений от журналистов столько, как-будто Гуф умер опять".
О том, что ее бывшего супруга Дмитрия Анохина и его спутницу посадили в тюрьму за поддельные справки на COVID-19, которые они сделали при перелете на Бали, Айза узнала из новостей.
"Он пропал, не звонил сыну несколько дней. Оказалось, что он сидит за решеткой".
Комментируя ситуацию, она добавила:
"В каких бы я отношениях ни была со своим последним бывшим мужем, я, конечно, не хотела бы ему такой судьбы",
- сказала она и пояснила, что очень любит его родителей и считает Дмитрия отличным отцом.
"Зная своего мужа, я могу сказать, что он всегда уверен, что он умнее всех. Что он точно умнее любого индонезийца",
- заключила Айза. Также она отметила, что считает именно Дмитрия автором идеи подделки тестов, а не его спутницу.
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