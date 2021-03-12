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Любовница Мамаева раскрыла подробности их романа 

Lenta.ru 4 часа назад
Любовница Мамаева раскрыла подробности их романа
Фото: @yrypuntocom
Ирен Гарсия Морено, любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, раскрыла подробности их романа. Ее слова приводит StarHit.
Морено заявила, что ее покорила искренность футболиста, так как сразу после знакомства он рассказал ей о тюремном прошлом.

«Мы влюбились друг в друга. Никогда ни в чем не обвиню Павла. Остальное очень личное», — сказала она.

Женщина добавила, что ее адвокаты сделают все, чтобы по прибытии в Испанию жену хавбека Алану засудили за распространение ее личных данных в соцсетях.
11 марта Алана Мамаева объявила о предстоящем разводе с футболистом. По ее словам, супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов».
До этого Мамаева обвинила мужа в измене на сборах «Ростова» в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото Морено, а также ее переписку с футболистом. Telegram-канал Baza сообщал, что из-за случившегося супруга спортсмена пыталась покончить собой, приняв 40 таблеток снотворного.
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Звёзды , Павел Мамаев , Алана Мамаева , StarHit
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