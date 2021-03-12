Любовница Мамаева раскрыла подробности их романа 

Ирен Гарсия Морено, любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева , раскрыла подробности их романа. Ее слова приводит StarHit

Морено заявила, что ее покорила искренность футболиста, так как сразу после знакомства он рассказал ей о тюремном прошлом.

«Мы влюбились друг в друга. Никогда ни в чем не обвиню Павла. Остальное очень личное», — сказала она.

Женщина добавила, что ее адвокаты сделают все, чтобы по прибытии в Испанию жену хавбека Алану засудили за распространение ее личных данных в соцсетях.

11 марта Алана Мамаева объявила о предстоящем разводе с футболистом. По ее словам, супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов».