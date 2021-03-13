Светлана Лобода рассказала Урганту о насилии со стороны матери 

38-летняя певица и телеведущая Светлана Лобода посетила передачу "Вечерний Ургант", в которой призналась, что пережила насилие со стороны матери.

Певица вспомнила эпизод, когда мать подняла на неё руку. Это произошло, когда девушке было 17 лет, и она пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.

«Я выкрасила часть волос в зеленый цвет. И вот прихожу я такая пьяненькая, мама видит меня, хватает за волосы и тащит в ванну смывать краску. Это был единственный такой инцидент», — рассказала Лобода.

В будущем отношения с родительницей наладились. Сейчас женщины проводят много времени вместе и вообще стали очень близки. Певица говорит, что считает мать лучшей подругой, которой можно доверить любые вопросы.