Дженифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом

Однако, стоит сказать, что делить имущество паре все равно придется: экс-возлюбленные успели вместе купить дом в Майами за 40 миллионов долларов.

Напомним, что в статусе невесты известная брюнетка пребывала два года. Знаменитости, которые встречались уже около четырех лет, объявили о своей помолвке еще в 2019 году. Той осенью Алекс сделал Голливудской звезде предложение и купил Джей личный самолет.