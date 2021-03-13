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Дженифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом

Passion.ru
1 час назад
Отношения пары продлились 4 года. Как сообщают западные источники, певица решила уйти от избранника из-за его измен.
Дженифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом
Фото: www.passion.ruwww.passion.ru
Примечательно, что летом возлюбленные перенесли свадьбу на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
«Я чувствую, что нет никакой необходимости устраивать пышную свадьбу прямо сейчас. Это не самое главное в жизни. Важно наслаждаться обществом друг друга, проводить вместе время и быть благодарными за то, что имеем», — говорила она.
Сейчас же Дженнифер призналась, что выходить замуж за Родригеса она не хочет. Основной версией расставания называют роман Алекса со своей помощницей Маргарит.
«Он изменил», — сообщает издание People.
Однако, стоит сказать, что делить имущество паре все равно придется: экс-возлюбленные успели вместе купить дом в Майами за 40 миллионов долларов.
Напомним, что в статусе невесты известная брюнетка пребывала два года. Знаменитости, которые встречались уже около четырех лет, объявили о своей помолвке еще в 2019 году. Той осенью Алекс сделал Голливудской звезде предложение и купил Джей личный самолет.
Звёзды,Алекс Родригес,
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