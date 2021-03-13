Ксения Собчак сообщила, что ей предложили деньги за свидание

Телеведущая Ксения Собчак получила неприличное предложение. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она показала скриншот переписки — мужчина предложил десять тысяч долларов (примерно 730 тысяч рублей) за встречу «с продолжением». При этом Сергей обещал поднять сумму, «если все пойдет как надо».
Telegram-канал «Кровавая барыня»
«Если б мне было 20, я бы обиделась, а в 39 мне даже ПОЧТИ приятно. Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться», — прокомментировала предложение Ксения Собчак.