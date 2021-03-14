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«Ему наплевать на сыновей»: бывшая жена Константина Соловьева намерена лишить актера отцовских прав 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Бывшая жена Соловьева намерена лишить актера отцовских прав
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая жена Константина Соловьева актриса Евгения Ахременко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что в ближайшее время начнет процедуру лишения актера отцовских прав.
кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Он семь лет не общается с детьми. Отказался подписать документ на их выезд за границу. Хотя у старшего сына аллергия и ему надо было уехать. Говорит, что пусть лишают отцовства. Сказал, что прошлое — это рак. Он его вырезал, переродился. Костя не платил алименты до 2016 года. Сейчас получаю по 30 тысяч рублей на ребенка. Может потом подарки будут. Сейчас надо мой смеются. Особенно те, кто знает его гонорары».

Евгения Ахременко Как отметила Ахременко, новая жена Соловьева сказала ей о бывшем муже забыть навсегда. «Косте наплевать на сыновей. Я хочу начать процесс лишения его родительских прав. Кстати, лишение отцовских прав не освободит его от выплаты алиментов», — заметила она.
Напомним, что от Ахременко у Соловьева двое сыновей. Дане десять лет, а Тимофею — восемь. В 2014 году актер женился на хореографе Анастасии Лариной. Она младше его на 15 лет.
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Звёзды , Константин Соловьев , Евгения Ахременко , НТВ
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