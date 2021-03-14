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Дженнифер Лопес ответила на слухи о расставании с Алексом Родригесом 

Стелла Шмель 28 минут назад
Лопес ответила на слухи о расставании с Родригесом
Фото: @jlo
Певица Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексом Родригесом.
Якобы Родригеса уличили в интрижке со звездой шоу "Южной очарование" Мэдисон Лекрой, и Лопес не смогла простить предательства.
Это не впервые, когда паре приходится признавать имеющиеся проблемы в семейной жизни. Пара даже обращалась за терапией к семейному психологу.
Тем не менее, Лопес прокомментировала ситуацию, рассказав, что определенные неурядицы, безусловно, присутствуют, но расставаться пара не планирует.
Ранее "Рамблер" писал, что любовница Мамаева прервала молчание.
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