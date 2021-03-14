Тимати раскрыл правду об отношениях с Решетовой на «Холостяке»

Рэпер Тимати принял участие в популярном шоу «Холостяк» в качестве главного героя. За его сердце пришли побороться 25 девушек. В первом выпуске проекта исполнитель прокомментировал отношения со своей бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой.
После знакомства с музыкантом, девушки засыпали главного героя вопросами, в том числе и о прошлых отношениях. У пары подрастает сын Ратмир и многим может показаться, что молодые люди вовсе не расстались.
«У нас очень тесные дружеские отношения. Это неразрывная связь, пожизненная, так как у нас есть общий ребенок. Потому что ответственность за детей – на всю жизнь, это серьезная история»,