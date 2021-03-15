Шейк и Купер отправили дочь учить русский язык 

Девочку, которой 21 марта исполнится четыре года, отправили на курсы в одну из школ Нью-Йорка. Из-за ограничений на фоне коронавируса занятия в школе будут проходить дистанционно. У малышки будет три урока по 30 минут в неделю, при этом она будет получать много домашних заданий. По словам Шейк, в учебном заведении гарантировали полное погружение в предмет.

Как пояснила модель, пара договорилась приучать дочь к тому, что она является представительницей двух разных культур. Несмотря на развод, Шейк и Купер будут принимать равное участие в воспитании ребенка.

В июне 2019 года сообщалось , что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Отмечается, что пара согласилась оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью Леей де Сейн (Lea De Seine).