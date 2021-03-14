Рената Литвинова сделала признание о своей ориентации 

Российская актриса, сценаристка и режиссер Рената Литвинова призналась в бисексуальности. Об этом она рассказала в программе «Детектор лжи» на YouTube-канале Tatler Russia.
На вопрос ведущего, нравятся ли ей мужчины, Литвинова ответила положительно. Полиграф лишь подтвердил ее слова. После этого актриса попросила спросить ее о том, нравятся ли ей женщины. Ведущий озвучил вопрос, и Литвинова ответила «да». И детектор лжи подтвердил, что она не соврала.
Рената Литвинова также призналась, что испытывает влюбленность:
«Счастье любит тишину, поэтому никаких фраз не будет».
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