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Рената Литвинова сделала признание о своей ориентации 

Мария Грибова 1 час назад
Рената Литвинова сделала признание о своей ориентации
Фото: РИА Новости
Российская актриса, сценаристка и режиссер Рената Литвинова призналась в бисексуальности. Об этом она рассказала в программе «Детектор лжи» на YouTube-канале Tatler Russia.
На вопрос ведущего, нравятся ли ей мужчины, Литвинова ответила положительно. Полиграф лишь подтвердил ее слова. После этого актриса попросила спросить ее о том, нравятся ли ей женщины. Ведущий озвучил вопрос, и Литвинова ответила «да». И детектор лжи подтвердил, что она не соврала.
Рената Литвинова также призналась, что испытывает влюбленность:

«Счастье любит тишину, поэтому никаких фраз не будет».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Тимати раскрыл правду об отношениях с Решетовой на «Холостяке».
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