На слуху: Сергей Сафронов составил завещание

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что фокусник серьезно болен — у него диагностировали рак лимфатической системы. В настоящий момент артист проходит курс химиотерапии и сдаваться не собирается.