На слуху: Сергей Сафронов составил завещание

Рэпер Тимати принял участие в популярном шоу «Холостяк» в качестве главного героя. За его сердце пришли побороться 25 девушек. В первом выпуске проекта исполнитель прокомментировал отношения со своей бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что фокусник серьезно болен — у него диагностировали рак лимфатической системы. В настоящий момент артист проходит курс химиотерапии и сдаваться не собирается.
Певица Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексом Родригесом. Якобы Родригеса уличили в интрижке со звездой шоу «Южной очарование» Мэдисон Лекрой, и Лопес не смогла простить предательства.
Актриса Наталья Варлей рассказала, что происходило, когда дело дошло до выбора вокалистки для «Песни про белых медведей» из кинофильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Она поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала.