Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

На слуху: Сергей Сафронов составил завещание

Мария Грибова
53 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Сергей Сафронов составил завещание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рената Литвинова сделала признание о своей ориентации

На вопрос ведущего, нравятся ли ей мужчины, Литвинова ответила положительно. Полиграф лишь подтвердил ее слова. После этого актриса попросила спросить ее о том, нравятся ли ей женщины.

Тимати раскрыл правду об отношениях с Решетовой на «Холостяке»

@holostyak.tnt.official
Рэпер Тимати принял участие в популярном шоу «Холостяк» в качестве главного героя. За его сердце пришли побороться 25 девушек. В первом выпуске проекта исполнитель прокомментировал отношения со своей бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой.

Сергей Сафронов составил завещание

@safronov_sergey
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что фокусник серьезно болен — у него диагностировали рак лимфатической системы. В настоящий момент артист проходит курс химиотерапии и сдаваться не собирается.

Лопес ответила на слухи о расставании с Родригесом

@jlo
Певица Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексом Родригесом. Якобы Родригеса уличили в интрижке со звездой шоу «Южной очарование» Мэдисон Лекрой, и Лопес не смогла простить предательства.

Варлей поспорила с Зацепиным из-за песни в «Кавказской пленнице»

Актриса Наталья Варлей рассказала, что происходило, когда дело дошло до выбора вокалистки для «Песни про белых медведей» из кинофильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Она поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала.
Звёзды,Анастасия Решетова,Алекс Родригес,Тимати,Александр Зацепин,Сергей Сафронов,Наталья Варлей,Дженнифер Лопес,Рената Литвинова,Первый канал,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители