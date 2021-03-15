Волочкова: «Я не знаю адреса, где живет дочь»

Анастасия Волочкова в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала о жизни своей дочки Ариадны и сделала неожиданное заявление.

Балерина призналась, что ее наследница обладает своенравным характером:

"Переходный возраст начался у нее где-то в 13 лет. Я закрывала глаза на ее поступки. У нас было все. Она хлопала дверью. Ела в спальне, что мне очень не нравилось. Я никогда не заходила в ее комнату, не постучавшись. Сейчас Ариадна совершенно другой человек. Она сделала переоценку ценностей".

Помимо прочего, Волочкова рассказала о том, что девушка живет со своим отцом, и балерина даже не знает, где именно:

"Я попросила, чтобы он был отцом. Сейчас Ариша живет у него, и мы видимся раз в две недели примерно. Я дала ей свободу. Я даже не знаю адреса, где живет дочь. К сожалению, бывший муж запретил говорить, где находится квартира, которая снимается за мои деньги. У папы Ариши большие долги перед мной. Мне это было неприятно. Вдовин не выходит на контакт. Я дорожу отношением с дочкой. Я точно знаю, что она в безопасности".

Ариадне сейчас 15 лет. С отцом девушки — бизнесменом Игорем Вдовиным — Волочкова связала себя узами брака в 2007 году, но очень скоро влюбленные расстались.