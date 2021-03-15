41-летняя Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе 

41-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сообщила счастливую новость своим поклонникам. Девушка призналась, что ждет третьего ребенка. Она поделилась красноречивым фото, на котором позирует, демонстрируя округлившийся животик.

@albinadzhanabaeva

«В ожидании», — подписала снимок звезда.

Буквально пару дней назад жена Валерия Меладзе заинтриговала поклонников в Сети тем, что готовится «что-то рассказать». Намекала певица и через подписи к фотографиям: «Двое во Вселенной, но с одной душой… Мы так крепко связаны с тобой #soon».

Напомним, что у Джанабаевой есть двое сыновей от Меладзе — 17-ти и 6-ти лет. Для музыканта же будущий малыш станет шестым по счету ребенком. В браке с Ириной Меладзе он вырастил троих дочерей.