Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе 

Альбина Джанабаева готовится к рождению третьего ребенка от Валерия Меладзе.
41-летняя певица поделилась радостной новостью в своем Instagram. Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала фото с округлившимся животом, подписав его:
"В ожидании".
@albinadzhanabaeva
Несколько дней назад супруга Меладзе заинтриговала поклонников в Сети, заявив, что готовится "что-то рассказать".
Звезды уже воспитывают двух сыновей — 6-летнего Луку и 17-летнего Константина.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что участница "ВИА Гры" раскрыла условия контракта с Меладзе.