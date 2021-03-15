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Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе 

Мира Маркина 2 часа назад
Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе
Фото: РИА Новости
Альбина Джанабаева готовится к рождению третьего ребенка от Валерия Меладзе.
41-летняя певица поделилась радостной новостью в своем Instagram. Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала фото с округлившимся животом, подписав его:

"В ожидании".

@albinadzhanabaeva
Несколько дней назад супруга Меладзе заинтриговала поклонников в Сети, заявив, что готовится "что-то рассказать".
Звезды уже воспитывают двух сыновей — 6-летнего Луку и 17-летнего Константина.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что участница "ВИА Гры" раскрыла условия контракта с Меладзе.
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Звёзды , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе
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