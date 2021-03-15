Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе 

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41-летняя певица поделилась радостной новостью в своем Instagram. Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала фото с округлившимся животом, подписав его:

"В ожидании".

@albinadzhanabaeva

Несколько дней назад супруга Меладзе заинтриговала поклонников в Сети, заявив, что готовится "что-то рассказать".

Звезды уже воспитывают двух сыновей — 6-летнего Луку и 17-летнего Константина.