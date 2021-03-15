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Ивлев тайно обвенчался с молодой женой 

Мира Маркина 2 часа назад
Ивлев тайно обвенчался с молодой женой
Фото: @lera_kudenkova
Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой Валерией Куденковой.
В феврале влюбленные сыграли свадьбу, но лишь на днях стало известно, что супруги закрепили свой союз еще и в церкви. Как выяснилось, венчание произошло на следующий день после бракосочетания:

"Все прошло именно так, как мы себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям",

— рассказал шеф-повар.
В свадебное путешествие супруги отправились на Мальдивы. Они не скрывают, что уже задумываются о ребенке.
Для Валерии, которая младше Ивлева на 19 лет, этот брак стал первым. Ивлев же уже был женат, от первой супруги у него остались дочь Маруся и сын Матвей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ивлев похудел на 30 килограмм из-за проблем со здоровьем.
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