Константин Ивлев тайно обвенчался с молодой женой Валерией Куденковой.

В феврале влюбленные сыграли свадьбу, но лишь на днях стало известно, что супруги закрепили свой союз еще и в церкви. Как выяснилось, венчание произошло на следующий день после бракосочетания:

"Все прошло именно так, как мы себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались — на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям",

— рассказал шеф-повар.

В свадебное путешествие супруги отправились на Мальдивы. Они не скрывают, что уже задумываются о ребенке.

Для Валерии, которая младше Ивлева на 19 лет, этот брак стал первым. Ивлев же уже был женат, от первой супруги у него остались дочь Маруся и сын Матвей.