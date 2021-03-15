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Знаменитости, чьи внуки старше детей 

Мария Грибова 1 час назад
Знаменитости, чьи внуки старше детей
Фото: @maxgalkinru
Даже будучи бабушками и дедушками можно обзавестись детьми. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, чьи внуки старше, чем их же дети.

Алла Пугачева

@maxgalkinru
В 2013 году новость о том, что у Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились близнецы Лиза и Гарри потрясла всю Россию На тот момент Пугачевой было уже 63 года, выносить малышей помогла суррогатная мать. В то время у звезды эстрады уже было трое внуков от дочери Кристины Орбакайте.

Роберт Де Ниро

В 2011 году, когда актеру было 68 лет на свет появилась дочь Хелен от второй жены Грейс Хайтауэр при помощи суррогатной матери. И на тот момент Роберт Де Ниро уже мог похвастаться тем, что он уже дважды дедушка. Всего у Роберта шестеро детей.

Лера Кудрявцева

@leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева не особо подходит под критерии списка, однако все равно была в него включена, поскольку ее дочь Маша от хоккеиста Игоря Макарова всего на несколько месяцев младше внука Льва. Кудрявцева во второй раз стала мамой в 47 лет, а внука ей подарил сын Жан, который родился в первом браке с Сергеем Ленюком, барабанщиком группы «Ласковый май», в апреле 1990 года.

Мик Джаггер

У лидера группы The Rolling Stones восемь детей от пяти женщин, последний из которых родился в 2016 году. И в свои 77 лет Мик Джаггер уже не просто дедушка, а самый настоящий прадедушка. Его внучка от второй дочери Джейд родила ему правнучку.
Видео дня. У кого из российских звезд самые дорогие дома
Женский форум 1
Звёзды , Грейс Хайтауэр , Кристина Орбакайте , Игорь Макаров , Мик Джаггер , Роберт де Ниро , Лера Кудрявцева , Максим Галкин , Алла Пугачева , РИА Новости
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