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Собчак съездила в Якутию и пришла в восторг от деревенского туалета

Lenta.ru
1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак съездила в Якутию и пришла в восторг от деревенского туалета. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Собчак съездила в Якутию и пришла в восторг от деревенского туалета
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Собчак написала, что оценила гостеприимство, традиции и нордический характер региона. Она добавила, что купила много местного чая, земляничного варенья и костюмов от местных дизайнеров.
«Но я всегда убеждена — культуру и цивилизацию надо оценивать по сортирам. На фото — сортир в народном театре, в маленькой деревне в трех часах езды от Якутска, где мы снимали фильм», — говорится в публикации.
В декабре 2020 года британский журналист Оливер Смит рассказал о своей давней поездке в Сибирь и признался, что вспоминает о ней с ностальгией. По словам репортера, он смог проехать на поезде по Байкало-Амурской магистрали. Он добавил, что скучает по остановкам в маленьких российских городах и по пассажирам, с которыми познакомился во время поездки.
Звёзды,Оливер Смит,Ксения Собчак,
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