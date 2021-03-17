Неожиданные факты о «папиной дочке» Лизе Арзамасовой

17 марта популярной актрисе исполняется 26 лет. Вспоминаем самые громкие роли и романы, яркие выходы и недавнюю свадьбу с фигуристом Ильей Авербухом

Лиза Арзамасова — российская актриса театра и кино, прославившаяся благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Звезда успешно развивается в разных направлениях, в том числе участвует в поэтических вечерах и помогает в организации благотворительных мероприятий. Лиза успешно совмещает рабочую деятельность, продолжая сниматься в сериалах и кино, и личною жизнь — в декабре актриса вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха.

Исполнила первую роль в 4 года

Актрисой Лиза мечтала стать всегда, и ее мечты активно поддерживали родители. Уже в 4 года будущая звезда исполнила свою первую роль. Как вспоминала мама Лизы Юлия Арзамасова, девочка, увидев мультфильм «Красная Шапочка», сразу спросила, как актриса попала туда и может ли она это повторить.

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Звезда рассказала в интервью изданию «АиФ. ПРО Здоровье» : «Вопрос про загубленное детство — мой любимый. Мне кажется, претензии повзрослевших детей к своим родителям могут возникнуть и по другим поводам. Лично у меня в жизни все складывалось естественно: родители прислушивались к моим желаниям, мне во всем помогали и ничего не навязывали. Я быстро определилась с тем, что мне по душе, и проявляла инициативу там, где мне было интересно».

Участвовала в конкурсе в Голливуде

В 7 лет Лиза увлеклась танцами и пением. Девочка решила участвовать в авторитетном конкурсе детских талантов в Голливуде. На него съехались претенденты из 60 стран мира, однако о результатах соревнованиях ничего не известно, но статус участника принес свои «плоды». Мама Лизы разместила на одном из сайтов фото и резюме девочки. Немного позже ей позвонили из Театра Эстрады, расспросили про дочь и пригласили на кастинг.

Не прошла отбор в «Ералаш»

В эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» Лиза честно рассказала о том, как в детстве не прошла кастинг в киножурнал «Ералаш». На радио актриса призналась: «В четыре года я пришла на кастинг, и Борис Грачевский сказал, что меня никогда не возьмет». При этом она рассказала, что не держит какой-либо обиды на покойного художественного руководителя. Кстати, актрисе уже предлагали сыграть роль феи, но принять участие в съемках не позволил ее рабочий график.

Встречалась с «Веником»

Кадр из сериала «Папины дочки»

Лизе Арзамасовой и Филиппу Бледному не раз приписывали роман. Актеры отрицали подобные предположения на свой счет, однако совместное участие в театральных проектах и общение за сценой говорили об обратном. Одной из ярких постановок стал спектакль «Ромео и Джульетта», где они исполнили главные роли. На светские мероприятия и кинопремьеры пара тоже приходила вместе.

К слову, журналисты не раз приписывали Филиппу романы с двумя другими «папиными дочками» Настей Сиваевой и Мирославой Карпович , но роман с Лизой всем казался более правдоподобным.

Работает вместе с мамой

У Лизы очень близкие отношения с мамой. Актриса не раз называла ее своей сестрой и самой близкой подругой, которой она доверяет все. На съемках семья тоже неразлучна с самого детства. Юлия Арзамасова помогает актрисе советами по стилю и принятию тех или иных решений. В одном из проектов ко Дню матери Лиза сказала: «Мама лучше меня, и это повод стремиться к тому же. Сохранить гармоничные отношения помогает четкое разграничение рабочего и личного, а также „безграничная любовь и уважение“.

Произвела фурор с Газмановым

Помимо романа с Филиппом Бледным, актрису не раз подозревали в романтических отношениях с сыном Олега Газманова Родионом . Актриса и певец никогда официально не объявляли себя парой, однако поклонники были уверены в их тайной связи. Звезды не раз появлялись вместе на красных дорожках и производили фурор.

Стала попечителем фонда „Старость в радость“

На самом деле Лизу и Родиона объединяет не только дружба, но и совместный проект, где знаменитости помогают пожилым людям и инвалидам. Недавно актриса стала попечителем фонда „Старость в радость“. Звезды часто устраивают благотворительные концерты, которые ведут вместе. Так, в августе 2020 года они исполнили поэтический номер с музыкальными акцентами. В период пандемии Лиза и Родион организовывали онлайн-мероприятия, теперь же лично помогают подопечным фонда.

Озвучивала принцессу Disney

В 2012 году Лиза Арзамасова стала голосом главной героини — она озвучила шотландскую принцессу Мериду из полнометражного анимационного фильма Disney и Pixar „Храбрая сердцем“. История рассказывает о жизни одной из самых необычных девушек волшебного мира. Мерида решительна и отважна, она готова постоять за себя сама и лично защитить семью от опасности. В отличие от других принцесс, она не грезила принцем, а даже, наоборот, отчасти презирала столь юный брак. В мультфильме показано развитие отношений между мамой и дочкой — все-таки Лизу не случайно взяли на такую роль.

Устроила продолжительный медовый месяц

После свадьбы в декабре 2020 года Лиза и Илья решили устроить себе отпуск и отправились в Сочи, где провели несколько дней. Затем вместе с сыном фигуриста семья улетела на отдых к подножию Эльбруса. Пара прибыла в отель в горах накануне 8 Марта. Однако на этом продолжительный медовый месяц не закончился.

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